南投縣第2選區立委許淑華當選南投縣長，中選會發布明年3月4日舉行該席次補選，南投縣長許淑華強調，國民黨不管誰參戰，她一定全力輔選，「國民黨在南投縣的鐵三角，缺一不可」，認為蔡培慧服務團隊選後撤離，反問蔡培慧「（立委補選）落選會不會留在南投？」蔡培慧強調立委補選待黨中央公布，要許淑華做好縣政。

中選會25日發布，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選明年3月4日舉行投票，參選人須於明年1月9日至1月13日登記。國民黨將採參考民調、徵詢地方人士，推出人選。前縣長林明溱的兒子林儒彬、從南投市長轉戰縣議員的宋懷琳、連任成功的縣議員游顥均表態參選，林明溱29日也說「若黨中央徵召會考慮」。

「黨中央目前沒有要徵召林明溱，為何有這種聲音？根本是空穴來風。」宋懷琳直言，黨中央不會明講何時要民調，應該是循王鴻薇模式，私下進行，強調她會遵照制度，像她參加縣長初選，也是尊重民調結果，「就算林儒彬出線，也會力挺，團結才會贏」。

游顥尊重林明溱的意願，推算黨中央可能在30日至明年元月6日做滾動式民調，由勝出者代表國民黨參加立委補選。強調不管誰勝出，國民黨必須無私無我團結勝選。

許淑華強調，國民黨最後不管推誰參戰，她一定全力輔選，畢竟國民黨在南投縣的鐵三角，缺一不可，「我一定不會讓它缺一角」。認為民進黨中常會雖然尚未決議，不過從各方訊息，及蔡培慧個人表態，大概九成確定蔡培慧出戰，蔡培慧在濁水線當然有一定基礎，她還是想問蔡培慧「（立委補選）落選會不會留在南投？」。

許淑華說，11月26日九合一選舉結果出爐後，蔡培慧競選團隊11月27日全部撤出南投，沒有留下任何足跡，認為「觀察一個人不是她說了什麼，而是她做了什麼」，這次蔡培慧表態要競選濁水溪線立委，再度說熱愛南投，要深耕南投、服務南投，看在南投鄉親眼裡，蔡培慧的說法、做法是不夠一致的。

蔡培慧低調說，南投縣第2選區立委席次補選，民進黨會採徵召的方式，認為南投縣百廢待舉，縣長跟立委都有責任，相信選民的眼睛是雪亮的。針對許淑華詢問：「選後各地服務處都撤掉，會不留在南投？」蔡培慧勸許淑華好好做好縣政，她會持續在南投服務。