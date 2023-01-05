國民黨團新任總召梁為超(右起)從黨部主委黃敏恭和卸任總召徐其萬手中接過印信。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝贈禮給新任總召梁為超。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團5日舉行交接典禮，周二正式上任的國民黨桃園市黨部主委黃敏恭笑說，選前議長邱奕勝「殘忍」拖他76歲老人下水挑重擔代理主委，本來以為選後可含飴弄孫，豈料再度要他繼續做下去，樂見桃園市府會和議會都是國民黨執政，期待在桃園大團隊支持下，2024年讓國民黨奪回中央政權。

國民黨團新任總召梁為超從黨部主委黃敏恭和卸任總召徐其萬手中接過印信，並宣布新任副總召徐其萬、李柏坊、朱珍瑤和執行長徐玉樹，市長張善政、議長邱奕勝、無黨黨團總召李家興和國民黨籍議員、市府一級主管全到場見證。

「對長期服務民意機關的我來講，能夠回到溫馨的市議會，是非常感動溫暖的場合！」周二才由中央黨部宣布上任的黃敏恭笑說，至今仍對於自己現在會站在這個台上非常「匪夷所思」，他對「大恩人」邱奕勝有感謝也有抱怨，選前以身兼候選人要迴避為由，指定76歲高齡的自己挑重擔輔選，以當時前市長鄭文燦的高滿意度，選舉環境艱困，「擔子很重耶！」

市長張善政贈禮給新任總召梁為超。(蔡依珍攝)

黃敏恭說，雖然邱奕勝選前「殘忍」拖他下水，他此時此刻滿懷感恩，沒有吃這苦、就沒有如今美滿的果實，讚張善政學經歷、人品、前瞻性和執行力都佳，不敢說是桃園市空前絕後，但絕對可以跟過去傑出、先進的市長比擬，這份期待和榮耀讓他對邱奕勝無限感恩。

「我還要再怨一次！」黃敏恭說，本來以為選後可以讓76歲老人退休含飴弄孫，豈料邱奕勝不願回任、要他繼續做下去，他希望邱奕勝全力支持國民黨、張善政以及邱「硬推」出來的主委，在桃園大團隊支持下，2024年讓國民黨再度奪回中央執政權。他也期許未來桃園在國民黨完全執政下，張善政、29位國民黨議員和10位無黨籍議員，一同再創施政佳績，讓桃園建設發展一片榮景。

桃園市議會國民黨團合照。(蔡依珍攝)

副總召李柏坊(左起)、市長張善政、總召梁為超、執行長徐玉樹、副總召徐其萬。(蔡依珍攝)

邱奕勝則讚梁為超回任總召，對議事運作清楚，年輕體力好，可以駕輕就熟，他也提到議會裡面不能沒有無黨籍，無黨奧援非常重要。他也恭喜張善政，直指民意對未來的桃園市府有非常大的期待跟期許，府會都回到國民黨，責任也再次落在我們肩膀，希望新議會在新總召帶領下，團結一致、全力支持對市民有利政見，讓市民有感，他也呼籲市府團隊，年關將至，3年疫情衝擊民生，務必主動關心需要的市民。

張善政則允諾市政運作定會密切配合議會，強調國民黨團絕對是在議會支持市政的非常重要力量，再加上議長邱奕勝過去非常有經驗，調和鼎鼐無黨籍跟民進黨議員，相信將來議會跟市府搭配、互動會非常好。他也讚徐其萬圓滿卸任，期許梁為超延續好的協調甚至更上一層樓，發揮國民黨戰力，將市政帶到更高層次。

徐其萬說，去年適逢選舉大家都很辛苦，謝謝議員同仁在跑選舉時仍能兼顧在議會堅守崗位問政，他也讚梁為超非常有經驗，相信定能帶領黨團配合市府和黨部運作更好。梁為超則說，等了8年終於拿回執政權，市民對國民黨有很多期許，相信張善政的能力和格局，能和市府團隊共同建設大桃園，議會在邱奕勝領導下也是最優、最棒的，桃園如今完全執政，一定會有正面助益。