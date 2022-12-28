民眾黨立委高虹安因當選新竹市長而辭去立委一職，後由立法院黨團主任陳琬惠遞補，她28日上午完成宣誓，正式成為第10屆民眾黨不分區立委，陳琬惠表示，心情確實和過去當幕僚不同，由於她曾在九合一選舉時參選宜蘭縣長，她也趁機向宜蘭縣長林姿妙，希望兩人能一起合作，為宜蘭縣民福祉努力。

陳琬惠就職後受訪表示，自己對於立法院的業務相當熟悉，先前擔任黨團主任屬於幕僚性質，但成為立委後必須面對後續質詢和法案，必須兢兢業業、非常小心，兩者角色完全不同，今早就覺得心情需要轉換非常不同。

曾在九合一大選征戰宜蘭縣長的陳琬惠，特別感謝縣民肯定，她說，自己會以國會立委角色繼續推動競選政見，包括社福、青年創業、地方創生等。 她也對宜蘭縣長林姿妙喊話，稱林雖然目前有些問題需要面對，但林姿妙在地深耕多年，是現階段縣民最信任的首長，希望她在立委任期內能和林攜手合作，因為中央對宜蘭縣長期預算貧瘠，希望中央、地方一起攜手，從法治角度為民眾謀福祉。

至於未來誰會遞補黨團主任，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，當前還在徵詢人選作業中，若有進一步消息會對外公布。他強調，目前5位委員在民眾黨團運作上無縫接軌、非常順暢，若有新的人事案將統一公布。