去年政府超徵稅收達4500億元創史上新高，連帶使「還稅於民」議題發燒，民進黨跨派系立委們多認為此不失為「一帖良方」，紛紛倡議廣發現金，挽救民眾對綠營的執政信心，然而總統蔡英文一句「錢要花在刀口上」，讓綠營人士聽了心都涼一截，質疑現勢危如水火，救險還要擺「姿勢」過於矯情，直呼「應該由總統親上火線到國會進行國情報告，承擔政策成敗責任。」

一名民進黨立委透露，九合一大敗後，很多立委同僚都深知2024年選舉是場硬戰，然而行政院長和內閣團隊不異動，就連檢討報告都不見蹤影，只好想方設法自力救濟，「還稅於民」可能是一次起死回生的契機。他指出，2018年11月24日民進黨地方選舉慘敗，時任閣揆的賴清德不只負起政治責任請辭，更在同年的12月7日就召開「說明選後檢討結果」記者會，提出相當完整的檢討內容，這才是真心反省負責。

「黨內瀰漫一股對蘇貞昌敢怒不敢言的氛圍，同志們也期待他會為黨做出最好的決定，沒想到是戀棧權位到如此地步，令人不勝唏噓！」該立委指出，民意會說話，民眾一天沒感受到執政團隊的深刻檢討，民調就會繼續失血，去年12月底的《美麗島電子報》民調，蘇貞昌的施政滿意度已下探到34.7%，不滿意度飆升到59.8%，是2019年1月蘇貞昌就任閣揆至今的最高點。行政團隊坐以待斃，聰明點的政務官早掛冠求去，回到學界或業界，留下來的多是領薪水、不做事，對物價飆漲毫無作為，就是政府失靈的結果。

政府去年超徵稅收預計達4500億元，連帶使「還稅於民」議題發燒，民進黨不同派系立委皆積極表態推動。（圖／劉耿豪攝）

另名綠營人士直言，假如總統和行政院長不願接受民代們「發現金」的建議，那總統就該有作為一點，直接到國會向全民報告，承擔起政策成敗責任。他指出，2004年至2008年前統總統陳水扁曾為了軍購案、加入聯合國和終止國統會運作等議題，3度主動表態願赴立法院進行國情報告；2015年前總統馬英九也曾為了「馬習會」，表態願意受邀進行國情報告。

雖然無論哪任總統，朝野雙方總是為了總統是否僅單純報告或需要備詢等形式，又或是逼近選舉因素考量，未能達共識，以至於20年來，國情報告未能真正落實，但蔡總統既然坐視行政團隊和立委之間的意見對撞，總統就應該站上第一線表態，面對民意洗禮。

根據《中華民國憲法增修條文》第4條第3項規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」再依《立法院職權行使法》第15-2條規定，立法院得經全體立法委員1/4以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取國情報告；總統就其職權相關的國家大政方針，得咨請立法院同意後，到立法院進行國情報告。

行政院長蘇貞昌2021年8月期間宣布推出「振興5倍券」，但執意要民眾「先掏1千元換券」，引發黨內外極大反彈，最後政院踩煞車，民眾免付千元。（圖／行政院提供）

該綠營人士也觀察，這次民進黨跨派系立委透過開記者會、齊發圖卡等方式，接力對「還稅於民」提出主張，雖然主張排富或普發尚未形成共識，金額可能就介於1萬元到2萬元不等，甚至是現金和「N倍券」可以合著發，但大多數都同意一定要發現金，才能讓民眾有感。他也認為，立委們的集體行動，除了爭取民眾支持，挽救2024年選舉外，更是藉機宣洩對蘇貞昌的不滿，並進逼總統下定決心換閣揆、重整內閣團隊，某種程度已算是「倒閣」。

「總統不爽快發現金，大概又是偏聽蘇貞昌和官僚們的建議，而且這已經不是第一次。」一名民進黨幕僚指出，2021年8月期間，行政院宣布將推出「振興5倍券」，蘇貞昌執意要民眾「先掏1千元換券」，但更之前的「3倍券」效果就很差，民意大反彈，最後是英系立委直接跑到官邸拜託總統踩剎車，再加上正國會立委強烈反對，才讓蘇貞昌政策轉彎，最後民眾免付千元。他說，蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧，以及子弟兵立委吳秉叡和張宏陸都要尋求連任，若蘇揆仍執意要違背民意潮流，2024年蘇家軍可能最先被滅頂。

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