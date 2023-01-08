「還稅於民」相關話題近期備受各界熱議，行政院長蘇貞昌和民進黨前立委林濁水認為，稅收超徵與經濟好有關，前立委沈富雄痛批兩人「胡說八道」，因為他們根本沒有財經相關背景。

稅收超徵與發放現金議題持續受到關注，林濁水日前曾發文稱，疫情宅經濟和中美經濟戰造成台灣經濟預期外紅利，使得稅收超徵；而蘇貞昌則以經濟成長表現出色、超乎預期，回擊外界相關的質疑和批評。

政論節目《少康戰情室》6日討論上述議題時，沈富雄直言，全台灣只有蘇貞昌和林濁水兩人認為，稅收超徵是因為經濟好，林近期的臉書貼文雖然都較短，但只要談到稅收超徵相關議題，貼文更會寫得很長，甚至與其他人論戰，可是他與蘇兩人都不具有財經背景，因此根本是在「胡說八道，亂講一通」。

沈富雄也直言，蔡政府既無能又短視，把整個預算切成好幾塊，有賺錢的部分被拿來分，沒賺錢的則向子孫借債，「就是這樣而已」。