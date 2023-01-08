民進黨去年底選戰慘敗，女戰神王鴻薇無疑是最大功臣，踢爆前新竹市長林智堅論文抄襲案，使台灣政壇進入「大論文時代」，打亂民進黨選戰布局，更讓綠營被迫中途換將，最終引爆「一屍五命」，國民黨2022大選選得漂亮，王鴻薇功不可沒，她早已證明自己有實力進入國會。

王鴻薇除開啟論文抄襲元年，她在媒體人周玉蔻亂咬蔣孝嚴晶華酒店事件時，為被點名的女主角張淑娟挺身而出，還創造出大戰周玉蔻的「成王敗蔻」名場面，正義的形象深植人心。

媒體人出身的王鴻薇邏輯清晰、問政犀利，2017年擔任國民黨文傳會副主委並加入發言人團，時常上政論節目捍衛立場，監督市政與國政的亮眼表現，深獲選民肯定，其完整的歷練已足以證明，自己擁有立委的高度與格局。

王鴻薇基層實力雄厚，2006年首度參選台北市議員，2022年以選區第2高票連任成功，5連霸議員的她一直有意進軍國會，2019年參與國民黨初選挑戰資深立委費鴻泰，以些微差距惜敗。

而此次台北市長蔣萬安留下立委懸缺，儘管王鴻薇呼聲最高，但礙於自己才剛連任議員，擔心被扣上落跑罪名，一向不怯戰的王鴻薇遲遲不敢點頭，經高層勸進後才接受徵召。

王鴻薇女戰神功力再發威，參選起手式點出民進黨對手吳怡農黑道傀儡、黑金爭議等問題，讓吳怡農立刻陷入苦戰；她推出「還稅於民」政見也被民進黨拿香跟拜，中央將發6000元紅包，凸顯王發動議題精準到位。

面對立委補選，王鴻薇始終勤攻陸戰，在中山區較陌生的王鴻薇，獲得蔣萬安團隊奧援，而她也把握國民黨去年底大勝優勢，營造黨內大團結氛圍，邀來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕2大母雞加持。

由於王鴻薇在去年大選選戰期間屢次遠赴其他縣市站台，使謝龍介、柯志恩等藍營要角願意撥空北上力挺，全黨挺一人，國民黨陸空戰齊發，延續2022勝選氣勢，再下一城。