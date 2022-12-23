準台北市長蔣萬安23日公布就職前最後一波小內閣名單，原本懸缺的第二位副市長終於出爐，確定由立委林奕華出任，目前府內局處僅剩衛生局懸缺，將由副市長暫代，稍晚10時30分，蔣萬安也將親自說明小內閣人事。以下為蔣市府截至23日公布之內閣全名單：

副市長 李四川 前高雄市副市長

林奕華 現任臺北市第六選舉區立委

秘書長 李泰興. 現任新北市政府財政局長

副秘書長 張溫德 內政部參事、前新北市政府都市更新處長 王秋冬 前台中市政府民政局長

交通局 謝銘鴻 現任交通部參事

民政局 陳永德 現任台北市議員

財政局 游適銘 現任國有財產署副署長

消防局 莫懷祖 現任內政部消防署火災預防組組長

教育局 湯志民 柯市府前台北市教育局長

工務局 黃一平 現任台北市政府都發局長

社會局 姚淑文 前行政院婦女權益促進發展委員會委員

環保局 吳盛忠 前行政院環保署水質保護處長

地政局 陳信良 現任台北市政府副秘書長

觀傳局 陳淑慧 前交通部觀光局副局長

捷運局 鄭德發 現任桃園捷運股份有限公司總經理

勞動局 高寶華 留任

都發局 王玉芬 國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長

文化局 蔡詩萍 資深媒體人、作家

翡水局 林裕益 前台北市產發局副局長

法務局 連堂凱 泰和法律事務所主持律師

資訊局 趙式隆 洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長

兵役局 李治安 前憲兵203指揮部（中部地區）少將指揮官

產發局 陳俊安 臺北市議會、立法院及國民黨中央政策會幕僚

體育局 王泓翔 現任政府教育處長

衛生局 陳正誠（代理） 現任副局長

研考會 俞振華 競選團隊幕後操盤手

自來水處 范煥英 現任臺北自來水事業處工程總隊總隊長

原民會 巴干．巴萬 留任

客委會 徐世勳 留任

公訓處 何雅娟 前臺北市政府參事、前臺北市教育局副局長