役期延長可保家衛國？ 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安28日上午前往北市捷運工程局、台北捷運公司視察，由於目前蔣萬安還沒有派任新的捷運公司董事長，今仍由前市長柯文哲老同學、北捷董事長李文宗接待，蔣萬安則表示，此行視察主要針對環狀線進度以及跨年的人潮疏散相關事宜聽取簡報。

蔣萬安視察前受訪表示，今天到捷運局、捷運公司視察，主要是聽取同仁相關業務報告，尤其最重要接下來就是跨年活動，一定有龐大人潮及相關運輸，希望來深入了解狀況，擬定因應措施，希望跨年活動，市民朋友參加活動都能順利、安全。

由於環狀線的經營權之爭1月30日就要到期，前市長柯文哲任內與新北市長侯友宜協商至今還沒定案，現在蔣萬安上任，是否希望北捷延續環狀線經營？蔣萬安表示，所以今天特別來聽取相關報告，知道一月底會遇到這個問題，所以特別來聽取說明，後續聽完捷運局、捷運公司的報告後，才會有比較清楚的了解。

至於捷運南北環還有多個標案流標，儘管已追加兩百億元預算，仍尚未順利招標出去，對於缺工缺料如何因應，蔣萬安表示，他今天到捷運局視察就是來了解這個狀況，尤其目前缺工缺料問題非常嚴重，所以今天趕快來了解進度，他們會有完整報告。

另北捷董事長是否有新的人事派任？蔣萬安表示，相關人事，都會在確定之後，再跟大家說明。