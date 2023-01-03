新北市長侯友宜1日在元旦升旗典禮致詞時指出，台灣必須做好充分準備，對內團結，凝聚所有力量，強調「我們絕對不是強國的棋子」。資深媒體人董智森2日在《大新聞大爆卦》表示，有些事情不必這麼早宣布，好比台北市長蔣萬安就做錯一件事，早早宣布副市長是林奕華，應該等到過完年再宣布。侯友宜是因為被記者問到才講，太早宣布的話會變成箭靶，所以不用把事情想得那麼複雜，但是侯友宜一定會參選2024總統。

「其實大家多慮了，侯友宜一定會參選！但不必這麼早宣布。」董智森表示，其實有些事情，不必急著說過完年就要怎樣，不要想太多。就好像蔣萬安做錯一件事，蔣萬安早早就去宣布副市長是林奕華，你幹嘛宣布呢？你不要宣布啊！我還在找人啊！

董智森說，過完年是1月底，到時候才說，過年期間我用最誠懇的方式，已經說動林奕華，她2月以後會來就任，就好了嘛。你現在放著林奕華被大家打，然後大家笑你：啊～國民黨不敢(補)選。這是自己沒有經驗弄成的，不需要。

「那侯友宜也不須這個時候宣布」董智森指出，韓國瑜那時有5個人出來初選，7月的時候才做民調，很晚。什麼時候去繳錢登記？韓國瑜是6月8日，所以大家不要把那個想得那麼早。因為早的話，對侯友宜來講，他要(被)射的那個箭（主持人李珮瑄：他變靶！），他還要去市議會嘛！

董智森強調，那大家會說，為什麼侯友宜要對這些(國際議題)表態？這些東西其實就是記者問的，記者問他，他也不是說大家來來來、我來講，也不是這樣，所以不要把一件事情想得那麼複雜。「但侯友宜，一定會選！」