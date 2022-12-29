【全程字幕】當米蟲20年？柯文哲籲「長者別65歲就退休」 蔣萬安尷尬笑回這句

前台北市長柯文哲日前接受媒體人王偉忠專訪，敬告所有銀髮長者，「退休可以不用工作」這句話最好忘掉，因為現在平均活到84歲，「國家還養你20年，什麼事都不幹，在那邊當米蟲當20年」，而台北市長蔣萬安今上午被問及此事，先笑了一下，最後表示，「我們都尊重每一位長輩的生涯規畫。」

柯文哲27日晚間接受王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，柯說不只是他不能退休，自己2014年上任時台北市65歲以上人口14％，但2022年就超過20％，所以自己要敬告所有銀髮長者，「什麼退休可以不用工作，最好是忘掉！如果你65歲退休，現在平均活到84歲，哇！國家還要養你20年，你什麼事都不幹，在那邊當米蟲當20年，不行啊！」

蔣萬安今上午視察社會局，也恰巧在討論老人福利相關問題，而蔣萬安被問到此事，蔣先露出微笑，接著表示「我們都尊重每一位長輩的生涯規畫。」至於媒體再追問65歲後的生涯規劃，蔣萬安則大笑離場。