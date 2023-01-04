抽籤前，王鴻薇和吳怡農握手。（李奇叡攝）

立委補選政見會登場！場外舉布條高喊拒投王鴻薇 「台灣國」轟：懲罰落跑議員

台北市第3選區立委補選政見發表會今天下午3時登場，獨派團體「台灣國」又在建築對面擅自掛起「票投國民黨、王鴻薇就是鼓勵習近平武力犯台」布條，並拿起大聲公喊「落跑議員，無良政客」鬧場，讓步入大廳的國民黨候選人王鴻薇十分無奈，王鴻薇後續也向台北市選委會人員反映，該陳抗明顯有意圖使人不當選的問題。

國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農以及無黨蕭赫麟等台北市第3選區立委補選3名候選人合照。（李奇叡攝）

國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農以及無黨蕭赫麟等台北市第3選區立委補選3名候選人，經抽籤後發言順序為2、1、3。

獨派團體「台灣國」在建築對面擅自掛起「票投國民黨、王鴻薇就是鼓勵習近平武力犯台」布條。（李奇叡攝）

王鴻薇在抽籤前，十分不滿地向選委會人員抱怨，陳抗團體透過布條稱「投誰就怎樣」 ，若陳抗顯然就是針對選舉，明顯就是意圖使人不當選，「選委會都不用做事喔？是不是？可以完全沒有任何作為嗎？」她強調，這樣荒謬、不實的指控，不能容忍，選委會人員則急忙緩頰「沒有容忍」、「沒有容忍」。

蕭赫麟則在王鴻薇抱怨後表示，陳抗是人民的自由，台灣是民主國家，所以他贊成陳抗，因為我也是從街頭陳抗出來的，人民若不陳抗，老百姓怎麼會知道台灣的民主選舉發生什麼事，所以他認為合理、合法，這是人民知的權利，也是人民行動的民主表徵。

因該陳抗為非法集會，警方於下午2時27分時舉牌警告1次，並勸離陳抗人士。（李奇叡攝）

不過實際上該陳抗為非法集會，警方於下午2時27分時舉牌警告1次，並勸離陳抗人士，後續獨派團體也將布條撤下並離開。