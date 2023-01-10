台北市第3選區立委當選人王鴻薇昨提出，國民黨應為2024年大選推出最強人選，10日再度強調，國民黨勝選方程式是與在野尋求合作，以推出最強人選，避免自身力量被削減。

王鴻薇10日前往傳統市場謝票。（范揚光攝）

王鴻薇說明，包含國民黨主席朱立倫在內，她並未跟黨內任何人討論此一想法。不過，就她了解，大家共同看法都是國民黨應為2024大選推出最強人選，目標是政黨輪替、下架民進黨，相信許多人都認同藍營勝選方程式是推出最強組合。

她強調，只要是「在野大聯盟」都有合作空間，若能獲得所有在野支持，屆時便不會出現2組人馬，削弱國民黨的力量。尤其新北市長侯友宜名氣高，過去選舉期間親眼看見侯在松山及中山區獲得市民熱烈回應，這樣的勝選方程式會對侯友宜很好。

媒體追問，王鴻薇本次補選勝選幅度不如預期，是否會影響侯友宜挑戰2024？她表示，侯友宜政治能量相當強，自己有信心，但認為國民黨2024年應以「海納百川」的模式，與在野合作推出最強人選。