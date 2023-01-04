吳怡農今天早上車掃。（楊亞璇攝）

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農競選總部表示，5日早上8點到9點半，安排在選區10個重要的路口，一共有來自全國各地35位黨公職伙伴，將與吳怡農一起站街頭，向路過的民眾和選民頭家請安問好。

吳怡農競選總部指出，過去這一段時間各地黨公職紛紛表示，希望能夠以各種方式來幫吳怡農輔選，經過討論與協調後，大家決定分散到選區的重要路口來當吳怡農的分身，全力來幫忙拉票、催票，號召中山還有北松山的選民頭家，1月8日請大家一定要出來投票。更歡迎支持的民眾，選擇適當就近路口，一同參與「大家攏來站街頭」的活動。

明日站路口的黨公職包括，立法委員吳思瑤、鄭運鵬、民進黨發言人謝佩芬、李坤城、李妍慧、台北市黨部主委張茂楠、新北市黨部主委何博文、台北市前議員阮昭雄、台北市議員顏若芳、陳怡君、林延鳳、洪健益、許家蓓、王孝維、張文潔、吳沛憶、簡舒培、陳賢蔚、許淑華、洪婉臻、王閔生、何孟樺、王世堅、鍾佩玲、劉耀仁、陳慈慧、趙怡翔、新北市議員林秉宥、陳乃瑜、戴瑋姍、顏蔚慈、基隆市議員張顥瀚、陳宜、張之豪、曾怡芳等人。