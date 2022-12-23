台北市議員阮昭雄23日陪同民進黨立委補選候選人吳怡農赴南京、武昌市場掃街拜票。（張芷瑜攝）

台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，由競總總幹事、立委林奕華將接副市長，她表示將於明年2月在到市府服務，依法不須再舉行立委補選，對此，台北市議員阮昭雄直言，這對選民來講是最糟安排，讓市政府少一個月副市長，也讓大安區少一年的立委。

台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，由競總總幹事、立委林奕華將接副市長，林奕華表示將於明年2月再轉換至市府服務，由於明年2月以後才請辭立委，剩餘的任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。

阮昭雄23日陪同民進黨立委補選候選人吳怡農赴南京、武昌市場掃街拜票，他直言，這是最糟安排，讓市政府少一個月副市長，也讓大安區少一年的立委，若她不想在大安區服務，也不要阻止別人在大安區服務，不知道蔣市長跟未來的副市長林奕華為何會做這樣安排，他也強調，這是依法有據，但對選民來講就是最糟安排。

而被問到與吳怡農之前都想爭取參選名額，今日陪同掃街是否為展現團結意識，阮昭雄則說，一直很團結沒有問題，我始終都是他的團隊，我們一起努力，目標是打贏這場勝仗。

阮昭雄也說，吳怡農提到很多政見，期待對手王鴻薇應積極回應，不然她才是怯戰的，不敢面對吳怡農的政見，甚至覺得打動選民的心，想利用抹黑奧步等加以摧毀，這很不道德，畢竟落跑已經不道德，好好選完才是對民眾最大的交代。