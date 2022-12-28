台北市第三選區立委補選，根據媒體公布的最新民調，國民黨候選人王鴻薇以49%的支持度，力壓民進黨吳怡農的 37% ，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點。

根據《TVBS民調中心》今(28日)公布的最新民調，跟上次12日公布的民調相比，王鴻薇從46%增加3個百分點，為49%，吳怡農則略減1個百分點，為 37%，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點，無黨籍蕭赫麟為1%，13%則未表態。

至於立委補選是否會去投票。有78%北市第三選區民眾表示會去投票(55%一定會，23%可能會)，另外16%尚未決定是否去投票，7%表示不會去投票。

從該民調再做交叉分析發現，20-29 歲年輕選民對王鴻薇的支持度增加一成至49%，吳怡農則由53%下滑兩成至 33%，同時未決定比例增至 18%。

另外，中立選民51%支持王鴻薇，明顯高於 24%支持吳怡農。

若與市長選舉投票對象交叉分析，投給蔣萬安的選民，有 82%支持王鴻薇；投給陳時中的選民，支持吳怡農的比例由 93% 略增至 95%；而投給黃珊珊的選民，支持王鴻薇比例為 47%，與支持吳怡農的 45%相當。

該民調是 TVBS 民意調查中心於 12 月 20 日至 27 日晚間 18:00 - 22:15進行，共接觸 1,098 位 20 歲以上設 籍台北市立委第三選區民眾，最後成功訪問有效樣本 941 位，在 95%的信心水準下， 抽樣誤差為±3.2 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、 地區、教育程度等變項進行統計加權處理。