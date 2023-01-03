台中市市長盧秀燕表示「我跟王鴻薇非常不以為然」時，臉色瞬間大變。（圖／本報系影音截圖）

行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別砲彈聲。台中市長盧秀燕昨（2）日北上力挺國民黨立委補選候選人王鴻薇，在接受媒體聯訪最後，特別強調聽到上述消息「我跟王鴻薇非常不以為然」。盧秀燕的反應引發熱議，不少網友則痛心直呼，台灣走到這個處境「真可悲」。

盧秀燕昨北上與王鴻薇合體，接受媒體聯訪談完選舉相關問題後，特別對記者表示，她還有一件事要補充，針對民進黨政府要求小朋友熟悉砲彈聲，「我跟王鴻薇非常不以為然」，因為她是「媽媽市長」，而王是「媽媽民意代表」，她們都希望孩子們在無憂無慮的環境下長大，而不是在擔心受怕、熟悉砲彈聲中壯大。

盧秀燕在講到自己對蔡政府此政策「非常不以為然」時，臉色瞬間大變，且語氣也特別加重，可以聽出背後的怒氣；一旁的王鴻薇則神色非常嚴肅，跟著點頭表達認同。盧秀燕向來以溫暖、溫和的「媽媽市長」形象示人，這也是她極罕見在媒體面前動怒。

這一幕引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關新聞連結留言：「真可悲！我們的政府無能到要讓幼兒在砲彈聲中長大」、「可悲又可恥，選出這種政府我們對不起孩子」、「越看越心酸」、「身為媽媽聽到這個消息會生氣很正常」、「我自己也是媽媽，我聽到也很火大」、「很懂盧市長的心情」、「憑什麼上一代造的孽要幼兒去償還」、「不要臉的大人害死小孩子還敢自以為了不起」。