根據《美麗島電子報》12月國政民調，針對「民眾對可能參加2024年大選或具有指標性的政治人物信任度」進行調查，新北市長侯友宜排名第一，總統蔡英文則列第四。

《美麗島電子報》所做的6政治人物信任度調查，「信任指數」的範圍是從0點到100點，指數值愈大就表示信任度的綜評愈佳，指數值愈小則表示信任度的綜評愈差。結果，新北市長侯友宜排名第一，副總統賴清德第二，其他依序為前副總統陳建仁、總統蔡英文、前台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫。

6政治人物信任度，第一為侯友宜，他比2022年10月增加4.0點，達70.5點，信任的比率增加6.1個百分點達76.3%，不信任的比率減少4.8個百分點達15.7%，可見今年6月爆發恩恩事件的衝擊，已大致褪去。

第二為賴清德，比2022年10月調查減少0.5點達59.7點，信任的比率減少1.1個百分點達60.4%，不信任的比率增加0.9個百分點達29.4%，正負向評價的變動在抽樣誤差範圍內。

第三為陳建仁，比2022年10月調查增加0.2點達57.1點（信任的比率增加1.2個百分點達54.1%，不信任的比率減少1.4個百分點達29.5%），正負向評價變動在抽樣誤差範圍內。

第四為蔡英文，比2022年10月減少7.1點達41.3點，本月40.5%信任、53.9%不信任。而在本月6位政治人物信任指數中，蔡總統在各群民眾中的信任指數僅領先朱立倫。

第五為柯文哲，柯文哲比2022年10月增加1.0點達44.7點，信任的比率減少0.9個百分點達43.5%，不信任的比率減少0.5個百分點達48.2%。

第六為朱立倫，由於國民黨在九合一選舉中大勝，囊括14個縣市長，連帶推升黨主席朱立倫聲望。朱立倫比2022年10月增加5.0點達35.9點（信任的比率增加5.2個百分點達28.6%、不信任的比率減少5.5個百分點達60.9%），但仍低於民眾對國民黨的好感度的39.7%。

該民調由美麗島電子報於12月21日至12月22日委託畢肯市場研究公司執行電訪，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。