民進黨28日下午召開中常會公布敗選檢討報告，指出敗選原因除了黑金、治安問題，還有新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血。林智堅28日晚間在臉書表示，新竹市長的結果不如人意，他也有責任、也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見，國民黨台北市議員徐巧芯則在底下留言表示，「這是在自我發揮ㄇ」。

林智堅28日在臉書粉專貼文表示，既然參選是他的選擇，他就必須負起完全的責任，包括主動思考退選這件事。他更強調，在黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，基於保護台灣的民主自由，更不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時他已開始嚴肅思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員的共同決定下，他正式退選，並回到新竹市持續輔選。

國民黨台北市議員徐巧芯在底下留言表示，「這是在自我發揮ㄇ」。

也有網友認為。「我到底看了什麼？」、「這種不痛不癢的文章，沒辦法讓人民感受到深刻的檢討，要大破才有大立呀！已經沒有什麼好失去了，好好直球對決，不然人民一點也感受不到要扛的是什麼責任... 至少要先對論文的問題好好跟支持者道歉說明，誠心面對一定會有再出發的機會」。

不過也有網友認為，「老實說，我認為當時真的不該退選，沒做的事情，應該要捍衛自身清白到底，退了反而趁了敵營的心，以後都用烏賊戰就好」。