國民黨立委李德維日前表示「恃寵而驕，令人失望」，被認為是在暗批九合一大選後疾呼「世代交替」的同黨台北市議員徐巧芯。對此，徐巧芯表示，雖然很多人都認為「恃寵而驕」是在說她，但她自己其實也不知道這是在說誰。她也坦言，國民黨沒有寵過她，而既然沒有「寵」，那麼自然也就沒有後面的「驕」了，「我覺得還好，這件事就不對號入座了」。

徐巧芯12月30日在政論節目《新聞面對面》直言，自己在講「世代交替」時，國民黨太敏感了，她舉例，若是有一個在士林北投的藍營議員在選舉中贏過現任立委吳思瑤，其年齡又相對年輕、進入立法院後拉低了整體藍委們的平均年齡，這就算是一種「世代交替」。

徐巧芯表示，她是看到了國民黨未來世代交替會快速發展的情況，自己講的是事實，而不是想這麼做。徐巧芯也指出，2018年進入北市議會的這些藍營議員們戰力既強，表現也很好，因此她談的不是她自己，而是希望國民黨整個世代加快網路理解、作戰速度等能力，否則，年輕人會覺得國民黨跟他們不是同一個世代的政黨，而不投給國民黨，「年輕人也會長大，失去他們的支持，也就會失去一快很大的版圖」。

最後，徐巧芯認為，國民黨在2022年大選能夠獲勝，某種程度上也是民進黨的年輕人支持度大幅下降，但她也坦言，自己認為2024大選是一個全新的開始與挑戰，並不是2022的延續，必須要保持2022「從谷底打上來」的節奏，國民黨才有贏面。