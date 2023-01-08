中共總書記習近平發表2023新年賀詞，賀詞中表示：「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行，共創中華民族綿長福祉」，為新一年的兩岸關係許下了新期許，而國台辦主任宋濤也在近日指出，願在「一中原則」與「九二共識」基礎上，與台灣「有識之士」展開深入協商。

但此等善意的橄欖枝並沒有換到藍綠雙方的友善回應，綠營又開始發動網軍，強力攻擊兩岸一家親就是包含禍心，而國民黨也是反應冷淡，只想挑特定議題與中國討論。

柯P對此則抱持著樂觀其成的態度，他表示「講的不重要，做的才是重要的」，今日兩岸互動因蔡政府的阻擾而降至冰點，要破冰，就是要有更多的實際做法，而現階段兩岸關係互動，國民黨不敢談，民進黨不想談 那就讓柯來幫忙談。

明眼人都知道，兩岸持續良性互動與追求和平，就是未來兩岸永續發展之共識，兩岸營造相互尊重且穩定之的雙邊關係，就是未來兩岸關係發展之關鍵因素!

但遺憾的是民進黨政府近年來對於兩岸對話都是採取冷處理之消極態度，並都是以「不接觸，不妥協，不談判」之「三不政策」來因應兩岸關係局面！還無限上綱擴大管制台灣的內部言論，只要有講到中國好的相關新聞與討論，就遭受綠營網軍無情的洗禮，緊接著在被政府貼上「假新聞」之標籤，並依照《社維法》與《國安法》移送偵辦，自此台灣失去了多元聲音，也凸顯了蔡政府無法認清兩岸交流之必要性與急迫性。

反觀柯文哲針對兩岸交流局面提出「四個互相」的論述，那即是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」，並指出兩岸交流應民間先行、政府支持，透過民間彼此了解，進而避免政治力之影響。

但遺憾的是，蔡政府既然無法提出兩岸關係新論述，就只會將柯P之務實作法加以抹黑，當柯務實辦理兩岸交流辦理「雙城論壇」時，綠營民代就只會抗議，兩岸互動場域變成了民進黨的作秀場合，著實令人遺憾。

政治是為人民謀求福祉，兩岸交流本來是在正常不過的一件事，但蔡政府卻也將兩岸議題當作是選舉時工具，長期激化台灣社會對統獨議題之對立，著實令人不齒，但這也更加凸顯柯P一路走來，堅信「兩岸一家親」之理性價值的可貴，今日由柯P協助兩岸破冰，也可再次顯露蔡政府意識形態作祟之荒謬，將可謂是多贏之行為。（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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