我國近年鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚、白帶魚等農產品遭大陸以檢疫、禁藥及新冠肺炎等為由禁止我國農產品銷陸，農委會主委陳吉仲接受「官我什麼事」專訪針對是否為認知作戰時指出，大陸對台灣做了許多的事情，國內有些人士及媒體，特地來配合做炒作，「力道只會越來越大而且不會暫停」，但在乎的是解決哪些農業問題。

大陸近日以台灣未完成註冊程序為由，禁止我國多項食品銷陸，陳吉仲表示，對台灣不公平的地方包括「時間點」，我國時間點為今年的6月30號，較其他國家提早一年，而且只有台灣全部要改成書面，以及因為我國處理日本食品議題，大陸海關總署也要求要註明福島周邊縣市食品原料。

陳吉仲指出，大陸在去年的時候才確認，所有銷陸註冊的這一些程序怎麼走，並在今年6月30前完成，但在12月8號起遭暫停進口，而且只有中國要求註冊，且糕餅，或者是麵包、甜點等，這一些所謂的原料配料要占成品的這個比例等。