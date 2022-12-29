經濟部29日公布最新統計，受到疫情遞延訂單，以及國內積極推展綠能的加持，2021年太陽光電產業產值掙脫連續五年的負成長。2022年因通膨推升設置成本，預期在全球淨零排放趨勢明確的支撐下，全年產值有機會挑戰700億元。

經濟部認為，我國在順應全球淨零排放風潮，以及國際大廠陸續加入RE100倡議，要求供應鏈廠商配合使用綠電與加強減碳下，政府積極布局淨零轉型工程、建構基礎環境，並提出關鍵戰略，以逐步落實淨零轉型工程，以維繫產業競爭力。綠電為產業能否在國際供應鏈中占有一席之地的必要條件之一，而太陽光電具有裝置空間彈性大、進入門檻低、建設期短、安裝容易等優勢，加上臺灣擁有天然條件，且隨著技術創新發電成本可望逐漸降低，太陽光電的推展將成為我國能源轉型的要角。

我國太陽光電產業重心集中在中游的太陽能電池與模組製造，隨著政府鼓勵太陽能安裝，部分業者跨足下游系統工程，整體產業朝向上下游整合發展。

今年全年太陽能電池業產值可望挑戰700億元：受到疫情遞延訂單，以及國內積極推展綠能的加持，2021年太陽光電產業產值掙脫連續五年的負成長。2022年因通膨推升設置成本，預期在全球淨零排放趨勢明確的支撐下，全年產值有機會挑戰700億元。

太陽能電池業逐漸轉以內需市場為主：在國內綠能政策引領下，內銷值自2020年第2季先行復甦，反轉2015年以來的衰退陰霾，自2021年第4季至2022年第3季之各季年增幅度更在3成以上，表現亮眼，而直接外銷值的表現則相對平緩。

太陽電池內需強勁，推升進口規模爆增，經濟部指出，隨著疫情趨緩，遞延需求陸續釋出，以及政策面加碼鼓勵產業發展，系統廠加速搶裝電廠，國內太陽能模組廠積極擴產，對太陽電池的拉貨力道轉趨強勁，今年以來太陽電池進口需求呈現巨幅增長。

經濟部表示，「再生能源發展條例」規範用電大戶須擔負義務，國際供應鏈對綠電使用要求（據此建立再生能源憑證制度，以為證明），光電案廠搭配儲能設備等政策的推動，可望帶動太陽光電裝置需求，進而推升國內太陽能電池製造業的成長動能。

淨零轉型是不可逆的趨勢，提升再生能源是淨零願景的關鍵之一，經濟部解釋，我國發展再生能源係結合創能、儲能、節能及智慧系統整合四大主軸，並綜合考量技術成熟可行、成本效益導向、分期均衡發展、帶動產業發展、社會可接受等因素，穩健踏實的逐步邁向政策目標，以實現我國能源轉型、促進能源多元化及自主供應，達成環境永續發展的願景。