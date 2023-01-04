展望今年第一季市場，大宗商品價格長期升浪未斷，新產能投資不足、全球增長復甦以及聯準會升息放緩都是推動大宗商品價格走高的因素。能源方面，石油輸出國組織（OPEC）保持供應緊張以保護利潤、低庫存、供需失衡，加上北半球開始進入寒冬，令能源行業繼續受到支持，能源類估值仍然非常吸引，尤其是經過近期的拋售。

匯豐全球關鍵資源基金經理人劉柏廷表示，2022年初以來，包括石油、天然氣、鎳、玉米、大豆等大宗商品都出現二位數以上的報酬率，因此資源豐富的國家，主要出口以資源為主，將受惠於資源價格上漲。劉柏廷說明，能源、替代能源及礦業在景氣多頭時期表現出色，食品、農產品及公用事業則較具防禦性質，與其他資源產業連動性較低，能源、礦產及農產品皆為對抗通膨資產，不論經濟成長或趨緩，相關基金皆可多元佈局。

隨著俄烏戰爭加速世界陣營分化，資源重要性將日益提升。俄羅斯與烏克蘭是大宗商品生產重鎮，烏俄戰爭不僅使得部份大宗商品的實質生產受到影響，也因為西方國家對俄羅斯實施制裁，而使得供應鏈遭到中斷。劉柏廷進一步說明，全球人口每14年增長約10億人，主要集中在新興國家之中，因科技及基礎建設尚不如成熟國家，故在能源轉型的時代中仍將以傳統能源為主。淨零轉型雖是趨勢，惟短期仍無法全面取代，預估未來10年新舊能源將共存。

過去一年因中國經濟活動放緩，故歐洲順利填補庫存，預計2023年中國及歐洲將爭奪來自相同出口國的天然氣（澳洲、美國和卡達），惟三國產量已接近滿載，預估液化天然氣價格將再度飆升。此外，液化天然氣的出口也將替代部分俄羅斯天然氣的供給。根據國際能源署（IEA）估計，到2023年夏季，歐洲的天然氣缺口可能高達300億立方米，與2022年不同，俄羅斯供應很可能從今年初開始便接近於零。

至於工業金屬，2022年銅市場受到經濟衰退風險及中國增長放緩影響表現低迷。若中國第一季後逐漸放寬清零限制，經濟復甦下，市場將回歸至基本面，並關注到銅現實面非常吃緊的狀態，進而將推升銅價格的可能性。長期而言，能源向低碳的轉型預計將影響許多關鍵金屬，包括銅產生強勁且不斷增長的需求，而2024年以後銅的供應料趨緊絀。