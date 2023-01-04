信義誠品確定今年12月熄燈，大房東統一集團將收回店址自行經營，未來規劃備受關注。據統一集團內部人士指出，初步方向將規劃成時代百貨二館，與緊鄰的統一時代百貨台北店連成一氣，與新光三越、微風百貨並列台北信義商圈三大勢力。

信義誠品確定不續約，已經發出通知函給櫃位廠商，表示因房東確認收回建物，將營業至今年12月合約結束為止。

在此之前，統一上周五就已公告，旗下百分百持股的子公司統上開發建設，「整體承接」取得統一國際大樓商場地下2層至6樓的商場（信義誠品現址）不動產使用權資產，統一將回收店址。

對此，統一主管證實，建物收回後集團將自行規劃使用，不會租給外界業主。至於未來規劃，統一維持一貫低調作風，表示因為現行業者仍在營運中，不宜討論。

據統一集團內部消息人士指出，統一大致確定會在信義誠品原址開設台北時代百貨二館，將由統一集團美麗事業董事長高秀玲負責操刀主導，細部規劃還在討論中。

原先市場盛傳統一評估延續誠品的書店規劃，有意將旗下線上書店龍頭博客來實體化。不過評估結果認為空間過大，還是會由時代百貨主導，但不排除規劃一塊空間，提供博客來開設實體書店。

統一內部評估，集團已經設置統一時代百貨台北店，成功插旗台北信義商圈，而信義誠品店址與之緊鄰，如果能設置二館，將連成一氣，在氣勢上更為突顯。如此一來，統一集團將與新光三越（信義A8、A9、A11、A4）的4個館，以及微風百貨（信義、松高、南山）的3個館並列，成為信義商圈第三大勢力。

而高秀玲先前在談話中也曾透露，台北信義計畫區是大家眾所皆知台灣最重要的商圈，百貨密度之高，在亞洲、甚至全球應該都是名列前茅。顯示出統一集團對於擴大信義商圈布局的高度興趣。