美時（1795）受惠血癌用藥銷量成長和海內外市場拓展有成，2022年營收以146.3億元改寫歷史新高，不僅連續4年衝破百億大關，也坐穩生技產業業績王寶座，交出年增15.87％佳績。

該公司12月合併營收12.7億元，年增39％、月增近19％，表現亮麗。

美時表示，12月不僅取得禮來公司旗下治療非小細胞肺癌的一線藥物品牌產品AlimtaR台灣區業務，還成功於墨西哥推出主力癌症商品Vinorelbine軟膠囊，獲得了首個中美洲主要市場的上市，都可望成為未來新一波成長動能。

以146.3億元優異成績結束2022年的美時，去年度的區域市場成長力中，亞洲年增6％，主要得益於台灣國內業務的快速擴張；而亞洲以外的出口業務增加了28％，則是來自血癌用藥Lenalidomide在全球多個市場上市的成果，其中更以在美國上市帶動業績的強勁成長最受關注。

法人表示，美時血癌用藥9月首次出貨後，帶動單月營收以33.4億元改寫歷史新高，未來出貨時間落在2023年第一季，預期將依通路商訂單量分3至4次出貨，另外與原廠協議中，該公司至2025年前，每年會取得一定市場份額且逐年遞增，因此，營收貢獻也將穩定成長。

包括美國這個重要市場的成功上市直接挹注營收。這也是美時連續3年實現雙位數的年成長，後勢可期。