晶圓代工龍頭台積電（2330）公告2022年12月營收1,925.6億元，月減13.5％，雖跌破2,000億元關卡，但與美系外資估計12月下滑相去不遠，台積電2022年第四季、全年營收同步出爐，約略符合外資圈預測，法人指出，市場焦點全面鎖定法說會，營收產生影響不大。

根據外資圈估算，對台積電第四季營收平均值為6,350億元，對照台積電實際繳出的6,255億元，相差範圍不到2個百分點，差距不大；摩根士丹利證券此前估計台積電第四季營收6,260億元，則相對精準。

面對即將到來的法說會，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，台積電2023年可順利向客戶調漲晶圓代工價格3％～4％，以轉嫁如美國設廠等更高的全球營運成本，如此一來，評估台積電首季毛利率可維持在55％左右水準，考量毛利率前景有可能締造上檔驚喜，日前也建議旗下客戶建立台積電部位。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，因PC與智慧機砍單，導致先進製程產能利用率下滑，預期台積電無論在營收展望或資本支出計畫上，都將相對謹慎。哈戈谷預測，台積電將給出第一季營收季減10％～13％財測（摩根大通估計以美元計價季減11％），全年營收財測則為持平至小幅衰退之間（摩根大通估計以美元計價衰退6％）。