元太(8069)2022年12月營收重回30億元，來到31.22億元，2022年全年營收亦首次突破300億元大關，以300.61億元再創史上新高，年增率達53％。美系外資今天最新出爐報告指出，元太在全球電子紙市場市占率達到90％，利潤率更高的物聯網業務將成為未來的關鍵驅動因素，首次將元太納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看210元。

美系外資指出，電子閱讀器的主要終端客戶包括Amazon及Kobo。電子標籤與Walmart、Costco和Best Buy密切合作，而智慧交通和智慧醫療專案已經啟動，包括新加坡、台灣的公共交通顯示，澳洲、美國等交通路線標示牌，以及美國數字行李標籤。

而元太99％的銷售被視為綠色銷售，符合綠色能源的全球趨勢，利潤也將隨著更好的銷售而維持。

報告也估計，去年營收站上300億元，獲利上看107億元，2023、2024年預估營收年增率為21％及31％，獲利年增率6％及35％，首次將元太納入追蹤個股。