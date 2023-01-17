龍華科大攜手台科大，智慧創新暨跨域整合競賽榮獲「智慧機器」組第3名。(龍華科大提供)

龍華科大與台科大團隊，同時獲得跨域整合特別獎。(龍華科大提供)

執法人員遭遇歹徒反擊受傷致命事件屢見不鮮，龍華科技大學工程學院PBL物聯網跨領域專班學生卓鑫佑、許逸勛及邱兆良，攜與國立台灣科技大學機械工程系學生曾昀祺，合作設計「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」，運用自動化機器及AI影像辨識技術，主動擊發鎮暴槍或辣椒水槍，希望有效保護執法人員人身安全，作品也獲得2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽智慧機器組第3名及跨域整合特別獎。

團隊成員卓鑫佑指出，時常在國內外新聞中看到，警察或各類執法人員，在面對持有槍枝或戳刺型武器的嫌犯時，遭受到攻擊的危險情況，因此團隊設計開發出「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」作品，運用自動化機器及AI影像辨識技術，主動擊發鎮暴槍或辣椒水槍，以牽制住可能對警察造成威脅的目標嫌犯，期望能夠有效降低執法人員遭受持有武器嫌犯攻擊的危險性。

2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽分為物聯網、智慧機器、數位永續科技、體感互動以及電商與金融科技等5組，共有70校、327隊報名參賽，競爭激烈。指導教授林學億表示，現今社會中各產業及領域皆已導入AI的相關應用，而警察是第一線公權力執行者，除了一般路邊違停、交通事故外，面對緝毒、搶劫、鬥毆等各類犯罪樣態，都必須冒著生命危險執行任務。如果追捕行動一有閃失或運氣不佳，就有可能在執勤時因公受傷甚至殉職。因此團隊規畫設計能夠輔助警察的智慧自動化機器，希望盡可能減少警察在執勤時發生傷亡的可能性。

龍華科大工程學院院長謝鴻琳指出，為培育學生跨領域、解決實務問題能力，期能與產業界接軌，龍華科大特別設立PBL（專題）問題導向學習跨領域學程專班，開設智慧機器人、物聯網跨領域專班，本次智慧創新暨跨域整合創作競賽，團隊優異表現不僅讓評審刮目相看，也顯示龍華科大PBL專班的雄厚實力。