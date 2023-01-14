補教老師陳怡樺表示，今年學測國語文綜合能力測驗題目，高中核心選文15篇古文僅考不到20分，其他80％都是閱讀理解題目，其中包括天文、國防等內容，相當具有廣度，但由於題目本身就很難，考生必須要沉著、穩定作答，才能得很成績。

陳怡樺指出，今年國文科第10至12題考天文學的文本理解、第15至17題則提到清朝時代的台灣國防議題、第23至25題則引用《本草綱目》說明嚼檳榔可能對人體有益等，考題的範圍相當廣泛，而且不容易作答。

陳怡樺說，今年國綜試題，80％是考閱讀理解，其中有6題題組題每題均採用2至3個文本，學生起來相當辛苦。反倒是原本屬於高中核心選文的15篇古文，考不到20分

陳怡樺認為，今年學測國文科出自於教科書的內容很少，甚至國學知識及應用文等單元一題都沒考，則讓人有點失望。因為今年考生如果僅讀國文教科書，在這次考試的得分將會失望，這會對學校教學及學生學習產生影響。

台大中文系兼任助理教授劉建志則說，今年國文科題目出現戰略、生態及天文學等內容，將跨領域閱讀理解題目考得淋漓盡致。