東海大學跨域AI課程與Google、中華電信 打造中部雲端人才Hub

東海大學以邁向「未來大學」為目標，除了校內AI中心的「光點計畫」外，更與Google Cloud、中華電信攜手合作，成為中部首間參與Google Cloud「雲端人才搖籃計畫」並使用Google Cloud Platform（雲端運算服務GCP）的大學。接軌產業需求，透過多元、跨領域的人才培育方式，創造學生、產業和學校的多贏效益。

光點計畫三大跨域班「智慧製造」、「智慧韌性設計」、「淨零碳排」

隨著隨工業4.0和AI人工智慧技術發展，數位轉型已成為傳統產業邁向智慧製造的重要策略。東海大學自111學年度起，結合校友和企業的資源共同推動「光點計畫」，透過產學策略聯盟，開設「智慧製造」、「韌性設計」、「淨零碳排」三個專業領域班，並導入AI大數據、敏捷式智慧製造、科技與環境永續的韌性設計、碳中和零排碳等專業跨域課程，將產業實務融入教材，讓學生具備跨領域知識及能力。

AI中心主任羅文聰表示，「光點計畫」提供全額獎學金，規劃跨域學習、出口導向課程，以學生為中心，透過產業升級與人才培育雙螺旋的創新方法，與業界協同合作，為台灣製造業培育人才並創造新機會。

東海大學打造雲端人才培育基地，右起Google Cloud台灣總經理謝良承、東海大學校長張國恩、中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽。(圖／東海大學)

攜手Google、中華電信

培育AI智慧人才

東海大學攜手Google Cloud、中華電信，成為中部第一所參與Google Cloud「雲端人才搖籃計畫」的大學，透過 GCP和Google Cloud雲端計算基礎課程（GCCF；Google Cloud Computing Foundation），由中華電信提供師資培訓協助、系統搬遷上雲規劃與諮詢等服務，培育AI智慧人才，加速台灣產業數位轉型、佈局ESG淨零碳排。GCCF課程也將擴及至推廣教育中心開課，透過Google Cloud雲端人才搖籃計畫提升中部數位跨域人才整體量能。

領航員：張國恩（東海大學校長） 東海大學校長張國恩以台大電機博士的專業，投入教育服務長達37年，過去曾擔任台灣師範大學校長。接任後，以打造東海邁向「未來大學」的目標前進，翻轉教育、以學生為中心，整合並引進各界資源，讓學生適性發展，提升自主學習意願以及具備高度競爭力。(圖／東海大學)

東海大學校長張國恩表示，位處中部科學園區、精密園區等周邊地緣優勢的東海，將整合校內AI中心及光點計畫之推動，成為上至中部科技大廠，下至中小學教師的雲端人才培育基地，並建置人才資料庫。在成為Google Cloud的生態系夥伴後，將分三階段打造智慧永續校園，結合校內高教深耕計畫辦理永續相關營隊，以及「減碳溫度計」等計畫產學共創，以打造中部最大AI園區為終極目標。