金融業求才若渴，畢業季還沒到，國泰金控今宣布，今年共釋出6200個職缺，歡迎勇於創新的人才加入團隊；其中，最受矚目的儲備幹部計畫，將是求職者熱門詢問重點，包括金控GMA、銀行CMA以及人壽CIM，儲備幹部不僅發揮舞台大，年薪百萬不是夢。

國泰金控GMA為（Group／Global Management Associate），培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機；國泰世華銀行CMA （Cathay Management Associate），鎖定具跨域學習及跨國移動能力之潛力人才，搭配金融專業及數位數據歷練養成，成為海內外佈局及數位轉型推動力。

國泰人壽的CIM（Cathay Investment Manager），提供全台灣除央行外最大買方的資源及歷練機會，幫助人才奠定最精實的投資專業能力；國泰儲備幹部計畫即日起開放申請至3月26日截止。

國泰金控GMA 以培育跨界金融策略家為訴求，透過集團內為期兩年半的跨公司輪調，幫助優秀人才養成經營策略企劃、數位金融科技、產品業務管理與海外發展策略等知識與能力，有助人才串聯不同產業，成為具協同合作與宏觀視角的經營管理人才。

國泰金控開出優質福利，今年預計招募12位GMA，凡具備碩士以上學歷，不限科系，善於邏輯思考、問題分析、創新思維、擅長溝通協調並重視團隊合作、積極主動等，只要有潛力，即便沒有工作經驗也有機會過關斬將獲錄用。

國泰世華銀行則投入豐富海內外資源培育CMA，今年特別將CMA規劃為「法人金融」及「個人金融」兩大領域，培養CMA具備「客戶視角、產品知識、數位專知」的全方位能力；培養歷程包括於營業單位、產品部門及數位發展領域或海外分支機構進行輪調實作，養成專業能力及前中後台視野思維，更有機會參與「戰情室」等策略單位所帶領的變革專案，引領銀行轉型，累積跨域整合實作能力。

此外，為滿足國泰世華銀行在亞太佈局的多元人才需求，今年CMA計劃將持續放眼國際，預計招募約15-20位海內外優秀人才，歡迎具東南亞國籍、僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英一同加入，培養未來海內外中、高階主管接班人。

國泰人壽CIM 則以培養頂尖投資金融家為訴求；國泰人壽CIM計畫，提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計等專業投資知識訓練，參與計畫的人才，1年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，業界最強完整投資金融培育歷程。

國泰人壽CIM計畫今年度預計招募7-10位優秀人才，只要具備國內外學士以上學歷、不限科系，擁有良好的邏輯分析、問題分析與解決能力、抗壓性高，積極主動且樂於團隊合作等特質，都有機會挑戰成為專業的財務投資人才。