美國政府於美東時間28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）對台軍售案，進行「知會國會」程序，外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部表示，陸上機動布雷系統軍售案總價值約1.8億美元，這也是拜登政府任內第八度對外宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，積極協助我國即時獲取防衛所需裝備，提升自我防衛能力。

外交部指出，面對中國大陸在印太地區的軍事擴張與挑釁行為，台灣持續展現堅定的自我防衛決心，如近日我國政府所宣布的恢復義務役一年方案等具體作為，也獲得美國等國際友人的高度支持。

外交部強調，台灣政府將持續致力強化國防能力，並提升不對稱戰力，同時延續並深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。