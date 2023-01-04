兩岸關係緊張，連日本離島都感到害怕，宜蘭外海100多公里的與那國島，擔心要是台灣爆發戰爭可能波及當地，於是希望日本政府能夠設立避難所。

NHK報導，去年8月，美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，引發大陸的強烈不滿，立即在台灣周邊進行飛彈演習，其中台灣東部也有2處落彈區，6枚彈道飛彈落入周邊海域，也就在與那國島的南邊與北邊。

此事令當地居民感到害怕，基於日本政府假設「台灣緊急狀態」時，如何建立彈道飛彈等避難設施，與那國島市議會也希望在當地設立避難所，請求案以多數票通過。

意見書稱「一旦台灣發生緊急情況，與那國町居民在地理位置上距離台灣最近，居民生命安全將受到威脅。」

地方議員表示，他們將會在下個月前往東京，向日本政府轉交設立避難所的意見。

與那國島在去年9月的會議中，通過了一項條例，成立城鎮守護基金，以應對遭到武裝襲擊時，緊急措施的相關費用。