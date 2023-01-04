觀察者網4日報導，大陸官方微信公眾號「中國疾控動態」4日發布〈關於XBB.1.5毒株，這些知識您需要瞭解〉文章強調，大陸短期（3個月）內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。

文中提到，去年10月至12月，大陸共報告發現本土XBB病例16例，全部為XBB.1進化分支，主要集中在10至11月份，12月份僅為1例，本土病例暫未監測到XBB.1.5本土病例。大陸現階段流行的毒株仍以BA.5的亞分支BA.5.2和BF.7為絕對優勢毒株。

中疾控稱，對於最近受到關注的XBB.1.5進化分支，並沒有證據提示它比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現。

中疾控說明，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水準，預期對其他Omicron變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。大陸短期（3個月）內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。

中疾控說，XBB為新冠病毒Omicron BA.2衍生的2個變異株BJ.1和BM.1.1.1的重組毒株。隨著XBB系列子代亞分支在美國等國家流行比例的逐漸增加，XBB 衍生的子分支XBB.1.5相比XBB其他亞分支，其傳播優勢進一步增強。

中疾控建議，對於XBB.1.5毒株的準備，和預防其他Omicron亞型病毒感染一樣，還是做好自身健康的第一責任人。堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，科學鍛煉身體，保障健康飲食，提高機體免疫力。做好自我健康監測，適量儲備家庭常用藥。重點保護高齡老年人和有嚴重基礎性疾病等重症高風險人群，前往人群聚集場所時應規範佩戴口罩。公眾既不要恐慌，也不要輕視，保持良好心態等健康生活方式，不要相信未經證實的網路報導。健康人群3至6個月內感染新冠病毒的再感染幾率很低。