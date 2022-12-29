時值歲末年終，過去一年台海局勢凶險。陸委會副主委邱垂正今日表示，他相信兩岸和平穩定是兩岸人民新一年的共同期望。邱垂正並向新任國台辦主任宋濤喊話，呼籲對岸正視與尊重我國家主權與自由民主，務實改善兩岸關係。

陸委會今日召開今年最後一場例行記者會，談及國台辦主任的新人事時，邱垂正向宋濤喊話，「呼籲中共當局應正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權、珍視自由民主核心理念，改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係。」

邱垂正於會上表示，這一年來，台海情勢受到國際社會與台灣民眾高度關切，當前中共體制及其治理手法，不僅影響其內外部發展，也深刻改變台海情勢的走向。

邱垂正強調，未來隨著中共逐步擴大其戰略影響力、增加對台壓力，我方在兩岸關係上將面臨更多挑戰。面對未來情勢變化，政府的兩岸政策一貫，將妥審評估情勢，完備國安的管理法制與配套，同時也將持續根據國內外疫情變化趨勢、兩岸互動情勢發展等，逐步恢復兩岸人員交流。

邱垂正重申，政府將繼續堅定四個堅持、強化四大韌性，捍衛國家主權和自由民主體制，保障人民的權益福祉，而維護兩岸和平穩定，相信這是兩岸人民新一年的共同期望。