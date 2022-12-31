陳昇31日晚間舉辦跨年演唱會，跟團員阿Van在台上互動逗趣。（宜辰整合行銷提供）

陳昇在31日於台北國際會議中心（TICC）「他鄉」跨年演唱會。同是他第28次舉辦跨年演唱會，在台上依舊元氣滿滿，盼持續再唱20年，形容開唱是行禮如儀，「像是吃飯、呼吸、把妹，一般日常都要做的事情」，新年新希望則是許願世界和平、兩岸沒事。

他自認現在對於演出掌控更加理想，熱情喊話希望TICC在20年內都不要被拆掉，自信說：「想練看看帶著團隊能做到什麼精準程度，這個無關世界，只是自己對自己的談論。」他所屬的「新寶島康樂隊」以專輯《剪剪花》奪下去年金曲「最佳演唱組合獎」，今晚預告新寶島康樂隊將發新歌，也請軍樂隊同袍開始練習管樂樂器，更熱情喊話：「軍樂隊同事有42個，已經死掉8個，現在只准中風，不要再死掉，樂器買好，譜也派好。」

他也透露，重組軍樂隊是人生目標，過去曾被鹿兒島女子高校演出他的經典歌〈鼓聲若響〉來刺激，打趣說，計劃在3年後，軍樂隊一起去鹿兒島找女子高校報仇，他鼓勵說：「我們還算年輕，65歲沒這麼老，不老騎士們都70、80歲。」

陳昇今晚身穿鮮綠色西裝、搭配花襯衫出場，一連飆唱〈歸鄉〉、〈風箏〉、〈流星小夜曲〉等夯曲，率領新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜及吳蓓雅一同開唱，吸引3千多位歌迷到場支持，同時有全球上千名粉絲透過線上直播同步無時差欣賞，他最後在精采歡樂的不準時跨年倒數，以及演唱〈麗江的春天〉開心相約歌迷明年見。