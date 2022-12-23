媒體人彭文正於2019年訴請台北地院確認蔡英文1984年版英國倫敦大學政經學院博士論文不存在，纏訟3年，今天（23日）判決彭文正敗訴。針對文史研究者黃嘉鴻投書時提及，蔡英文倫敦政經學院博士論文於1986年出版兩本實體索引，認為追查3年多的蔡英文論文門是鬧劇。前民進黨立委郭正亮表示，英國法學研究出版的索引目錄，跟蔡英文申請政大教職填的論文題目並不一致，只能說見鬼了。

針對黃嘉鴻提到的蔡英文論文的兩本實體索引，郭正亮今(23日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，索引目錄至少是英國法學研究等出版的，他們一定是看到這本論文，不然不會把它列在索引。結果跟蔡英文申請政大教職時，填的論文題目不一致，只能說見鬼了，無法理解。

郭正亮接著指出，要申請教職，這是多隆重、多正式的事情，怎麼可能不知道自己的論文題目，因此他難以想像，除非蔡英文曾經修改過論文題目。

郭正亮點出，照理講，蔡英文自己腦袋裡面的最後題目，跟後來登載在英國法學研究的索引，竟然不一致。不然就是英國法學研究後來加註的，都是別人幫她弄的，因為並沒有看到真正的正本，現在卻溯源式的說有這本論文存在。索引是1985年出版的，蔡英文是1984年畢業，也是差不多在同一個時間，不應該會有錯，因此難以理解。