睽違745天，總統蔡英文27日召開記者會，宣布從2024年起恢復1年期的義務役，適用對象為2005年1月1日以後出生的役男，蔡英文坦言這是一個無比困難的決定。對此，資深媒體人李艷秋質疑，若真如宣傳說的那麼好，這決定怎會艱難？「蔡總統沒說出的潛台詞莫非是年輕人，不好意思，你們將會上戰場？」

李艷秋今(29)日在臉書指出，總統蔡英文拍板兵役延長1年後，認知作戰隨即展開，說薪水比現在高3倍，退役拿30萬，還可以健身、學習美國提供的新武器科技、成熟獨立不再是媽寶、人生很棒的歷練、成長為真正很man的男人，「對不同意見，網軍側翼傾巢而出，一律打為投降派」。李艷秋自認答不出對於當4個月和當1年戰力有什麼不同，也不知道射擊訓練從104發增加到160發，能不能殲滅敵軍，「不過還是有幾個問題需要蔡總統指點」。

首先，針對蔡總統明確的說「沒有美國壓力」，AIT立刻在官網稱讚台灣改革徵兵制度，還說彰顯台灣對自我防衛的承諾。李艷秋直言，我們當多久兵，干他們啥事？自我防衛是政府要對自己的國民負責，為什麼要對美國提出承諾？「如此被美國打臉，我看了都難過，總統妳難不難過啊？」二、蔡總統說這是個艱難的決定，還講了避戰、止戰之類的話，李艷秋質疑，若真如宣傳得那麼好，這個決定真是萬民稱頌，怎麼會艱難呢？蔡總統沒說出的潛台詞莫非是「年輕人，不好意思，你們將會上戰場？」

李艷秋接著指出，三、蔡總統說和平不會從天上掉下來，通篇都是我們必須加強戰力，以爭取國際支持，「所以，總統，和平不從天上來，是靠以戰止戰而來嗎？妳已經放棄和平了嗎？」四、我們的主戰力是志願役軍人，因為他們的職涯就是從軍，為什麼給義務役調三倍薪水，主力部隊卻掙扎在養家活口的邊緣呢？

第五點，李艷秋質疑，總統有備戰方案，沒有和平方案，以後還募得到兵嗎？李認為，蔡總統話術雖厲害，但事實擺在眼前，延長役期，因為戰爭風險高了，未來兩年民進黨執政期間，兩岸不一定有戰爭，但不會有和平。李艷秋直言，領導者唯一的責任，就是避免戰爭，爭取和平，兩蔣和李登輝時代，役男服役兩年至三年，但當時兩岸都有聯繫管道，避免擦槍走火，禍害百姓，「蔡總統，妳呢？希望妳不只有整軍伐兵的準備，也有上兵伐謀的手段」。