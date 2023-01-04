行政院長蘇貞昌今(4日)宣布全民普發現金6000元，預計撥補1400億、農曆年後發放開春紅包，中、低收入戶分別加碼500元、750元。對此，前立委郭正亮今日就爆出，「蘇貞昌原本是要發N倍券，後來被蔡英文說直接發現金，因為這不是蔡英文的私房錢，而是蘇貞昌的私房錢」，引發討論。

蘇貞昌今日到曾文水庫視察水情，表示超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福，另針對低收、中低收入戶今年也加碼，規畫在農曆過年前為低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。

郭正亮今日也在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我如果是行政院長，我一定發N倍券，就行政系統來講，我現在要立法院立個法源給我，我就直接把錢給你，但如果我是用N倍券，就是要拿錢來買」，郭正亮更直言，「這個錢到行政院是什麼科目？一定是特種基金，特種基金就是行政院的私房錢」，最後郭正亮更說，「原本蘇貞昌要發N倍券，後來被蔡英文說直接發現金，因為這不是蔡英文的私房錢，而是蘇貞昌的私房錢」。