台北市第3選區（中山、北松山）立委補選國民黨王鴻薇勝出，綠營苦吞自2022九合一選舉以來的3連敗。前立委郭正亮9日在《新聞大白話》節目強調，行政院長蘇貞昌如果繼續當，低迷的民調不可能突然往上拉，民進黨區域立委剉咧等。如果讓前副總統陳建仁來當閣揆，手上有資源容易得分，搞不好民調會迅速拉起來，而準民進黨主席賴清德則會焦慮，所以不換蘇貞昌或換陳建仁，總統蔡英文真的很難決定。

「蘇貞昌是這樣啦，因為比預期要選得好，只輸了5點多％。」郭正亮指出，連美麗島電子報本來預期他會輸10％，後來都拉近了。王鴻薇認為她有很多票沒有出來投。蘇貞昌的民調已經跌到33％（T台民調），這樣的人繼續當院長，不太可能突然之間(民調)就往上拉，所以他如果繼續當院長，區域立委真的是剉咧等。

郭正亮強調，可是如果像吳子嘉所說，要換陳建仁，如果陳建仁是一張白紙要來當行政院長，行政院長事實上是容易得分的，因為他手上有資源，可以給一些地方補助款，陳建仁搞不好民調就會迅速拉起來。「民進黨內部就會開始有...賴清德總是會焦慮嘛，就表示說蔡英文妳還是要繼續搞我？不排除讓陳建仁參選總統？」這種懷疑一定會有，換蘇貞昌，如果換陳建仁，陳建仁又會有另外的效應，「我認為蔡英文真的很難做出決定！」