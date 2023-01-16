行政院長蘇貞昌的「袁崇煥說」話題持續延燒，國民黨台北市議員徐巧芯認為，該說法很不客氣，蘇的行為除代表走定了、只是在撒資源外，也代表對未來有想法，「或許仍可能和賴清德競爭民進黨2024年的總統初選門票」。

蘇貞昌今（16）日出席國4豐潭段通車典禮時被記者問道，有媒體人質疑，他提到明末大將袁崇煥，是不是暗指總統蔡英文是亡國之君？只有自己留任才可以為民進黨力挽狂瀾？蘇貞昌回應，袁崇煥已死了幾百年，連滿清皇帝都承認當年的分化離間計成功，才能拿下天下，歷史是一面鏡子，他以古鑑今呼籲，國人同胞在當今局勢險惡的時候，要一起團結對外，不要再中了分化離間計，而再次上當。

徐巧芯今則於臉書發文直言，她天在美麗島電子報董事長吳子嘉的網路節目《董事長開講》就說了，提到袁崇煥，怎麼可能沒想過暗指後來亡國的崇禎皇帝？而如果蘇貞昌自比袁崇煥，那崇禎當然就是在指蔡英文了，這算是很重也不客氣的比喻。

徐巧芯認為，蘇貞昌的這系列談話意味著：1. 蘇貞昌這個行政院長幾乎是走定了，時間早晚而已，目前正趕著在卸任前狂撒資源；2. 蘇貞昌跟蔡英文的關係已從友好變得相當緊繃；3. 蘇貞昌明知得離開了，卻仍在奮力一搏搶盡版面，不肯默默離開，代表對於未來他還有想法，或許仍可能和賴清德競爭民進黨2024年的總統初選門票。