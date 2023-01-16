立法院朝野黨團協商同意本會期再延會至19日，將先處理「發現金」特別條例。對於特別條例如何審查，行政院長蘇貞昌表示，尊重立法院職權審查，期待盡速通過，只要預算在立法院一通過，就可以在開春發給每人6000元的開春祝福。

蘇貞昌上午出席國4豐潭段通車典禮，媒體提問，「特別條例在野黨說不能空白授權要付委審查，民進黨團主張逕付二讀，如果協商不成立院今日就要表決，對此怎麼看」？

蘇貞昌表示，感謝在蔡總統領導下，國人同胞團結努力，業者各方面努力辛苦，台灣才能在疫情嚴峻的情形下，全世界都受衝擊，還能創出11年來最好的經濟成績而稅收超乎預期，這是國人同胞一起努力的成果。

蘇貞昌說，蔡總統主持國安經濟相關會議，做3點重要裁示，要把這些錢，一方面強韌經濟，一方面要對受衝擊的產業和國人同胞多予支持給予照顧，更重要的，還要留著應不時之需，並把經濟成果全面分享。

蘇貞昌指出，立法院也要求行政院要盡快送出相關的特別條例，行政院已經送到立法院，我們尊重立法院的職權審查，期待盡速通過，讓我們能夠編預算，只要預算在立法院一通過，就可以在開春給國人同胞，從小到老每人6000元的開春祝福，希望大家一起努力，這也是立法院的職責，也是行政院的工作。