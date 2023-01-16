剛當選民進黨主席的副總統賴清德，選前展開全台巡迴座談傾聽基層聲音，但黨內檢討風向卻疑似變調。媒體人張禹宣指出，民進黨大敗的檢討焦點，不知不覺從蘇蔡體系轉移到賴清德身上，沉寂的網軍也再度張牙舞爪，這是蔡英文、蘇貞昌共下的一手針對賴清德身邊人的「清君側」。

張禹宣今(16日)在臉書發文表示，民進黨有一股隱形的力量，不斷的在阻礙檢討。從各地的說明會，不知名的黨員「照稿」提問，句句對準「新五大寇」。到側翼、網軍系統性的對於「倒蘇要角」炎上。不知不覺中，民進黨大敗的檢討焦點，從原先的蘇蔡體系，轉移到了賴清德身上。

張禹宣指出，民進黨大敗的主因，台灣社會的共識清清楚楚。從黑金、網軍、論文案、工程浮濫、抗中保台雙標，所有連結都指向背後主導一切的「蘇蔡體系」。當輿論壓力瀕臨極限時，卻出現莫名的力量，開始轉移焦點。

他認為，從高嘉瑜的炎上、王浩宇對準王世堅的批鬥，加上地方說明會上點名的「堅偉吳郭瑜」等人，在短時間內變成眾所矚目的焦點，突然間再無檢討蘇、蔡的聲音，反過頭來開始公審黨內吹哨的異己，這一手「清君側」非但讓賴清德陷入進退失據的泥沼，更徹底的替蘇內閣「解壓」，即便付出的代價，是讓民進黨的社會觀感徹底崩壞。

「堅偉吳郭瑜的共通點從來不是背骨，而是倒蘇！」張禹宣強調，過去賴清德的經典名言，「請蔡總統要求網軍停止攻擊我」，確實網軍這回不攻擊賴清德，反倒是從身邊的人下手進行「清君側」。

張禹宣提到，當黨內說明會舉辦時，總有手持著講稿的「暗樁」，先對著高嘉瑜等人砲打，再向賴清德提問，當中的問題卻巧妙的從未提及到蔡英文、蘇貞昌，反倒是對準所有替賴清德聲援的友軍及吹哨者，痛批他們背骨、不團結，讓賴清德陷人兩難的情境。

張禹宣指出，這樣的題目陷阱在於，賴清德若是聲援，將會坐實「寇首」，幕後影武者的話柄。若是批判，賴清德將會背負不挺自家人的「軟爛男」的罵名，配合大量媒體的揭露與報導，完全讓賴清德檢討黨內的力道發散。

與此同時，原先被定調為戰犯主因的網軍，在黨中央聲明「無罪」後，沉寂不到片刻卻也再度張牙舞爪。砲口對準的卻不是在野黨，而是站在君側的高嘉瑜、王世堅、郭正亮等人，這才是蔡英文始終不肯放手、也不敢究責的主因，因為仍有大用。

張禹宣點出，當民進黨的改革力道徹底受阻，反過頭來陷入窩裡反，義和團式的批鬥炎上，對於民進黨的社會形象無疑是雪上加霜，不惜折損賴清德這名未來2024的唯一希望，只為了保全蘇貞昌自己的下台身影、蔡英文個人對於權力掌握的私心。他不禁喊「恭喜國民黨、賀喜國民黨。」