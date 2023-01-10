桃園市前市長鄭文燦今(10日)請辭中華民國足球協會理事長一職，外傳是為了入閣做準備。對此，前立委郭正亮表示，「足協理事長顯然就是鄭文燦做後備用的，萬一沒入閣去當府秘，至少有一個地方可以蹲，而蘇貞昌的味道感覺就是要留任，真的是恭喜國民黨」，引發討論。

郭正亮10日在網路節目《少康戰情室》中表示，「如果就民間體育協會來說，棒協、籃協、足協就是三大，而FIFA是全世界最有錢的團體，它會把盈餘分配給各國的足協，所以我們台灣也會分到錢」，郭正亮坦言，「顯然這就是鄭文燦做後備用的，萬一沒入閣去當府秘，至少有一個地方可以蹲，現在辭了就代表其實已經有位置了，一般還是認為他會去當副院長，但這樣很不妥，而蘇貞昌的味道感覺就是要留任，真的恭喜國民黨」。

不過10日鄭文燦也表示「和入閣完全無關！」鄭文燦強調，參選時就已和前理事長邱義仁交換意見，因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，他必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束，他也卸下職務，強調可以理解外界臆測和聯想，但辭職和入閣無關，是自己生涯規畫，強調卸下身分也會扮演足球志工角色，用過去在桃園推展籃球和棒球的經驗，協助足壇蓬勃發展。