民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅近日砲口對內狂轟同黨同志，引起綠營基層不滿，深綠甚至為了要拉下高，而傳出將力拱美女醫師吳欣岱選港湖立委。不過媒體人黃揚明認為，雖然吳確實可以讓高落選，但吳自己也無法當選，純粹是「成事不足，敗事有『瑜』」。

黃揚明昨（15）日在臉書表示，綠營支持者及側翼為了修理高嘉瑜，傳出要力拱吳欣岱選港湖立委，想藉此施壓民進黨不要提名高嘉瑜，但回顧港湖選區歷史，民進黨立委候選人的得票率從未超過36％，甚至2016年轉為支持親民黨的黃珊珊，仍然敗給國民黨李彥秀，一直到高嘉瑜出戰，在2020年一舉搶下過半的50.12％得票率，以近7千票的差距擊敗李彥秀。

「這是高嘉瑜行走江湖的特質！」黃揚明指出，高嘉瑜當時得到12萬5千餘票，除李彥秀外其餘候選人的票數都偏低，代表當時不只是綠營團結，高還獲得柯文哲代表的白色及中間選民的支持，才能選贏李彥秀；而去年市長選舉，民進黨派出的候選人陳時中，在港湖的得票率不到3成，「可見，在這個選區，鐵桿深綠的民進黨死忠支持度，絕對不足以讓高嘉瑜連任成功」。

黃揚明分析，吳欣岱在2022議員選舉中拿到1萬票左右，但以政黨屬性而言，這1萬票不會是國民黨的票，因此吳只要參選立委，並再次獲得這1萬票，就足以讓上回僅領先對手近7千票的高嘉瑜落選，且吳自己同樣無法勝選，若真的參選到底，只不過是「對著高嘉瑜自爆的自殺突擊隊」。

「就綠營的整體戰略，直接放棄一席立委成功連任，是『不理性』的思考模式！」黃揚明認為，深綠的目的是期待民進黨直接不把高嘉瑜放入初選名單中，但綠營是否有其他強棒可以選擇才是重點，「吳欣岱最後是否會參選到底，還得看民進黨新任主席賴清德上任後的提名策略以及對友黨是否會進行溝通而定。」