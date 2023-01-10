台北市第3選區（中山、北松山）立委補選民進黨再敗，綠營再次展開一波找戰犯爭論，且矛頭又指向王世堅、高嘉瑜等黨內不同意見者。國民黨台北市議員徐巧芯9日在《新聞大白話》節目強調，民進黨這時候應該要讓蘇貞昌內閣總辭下台，但綠營卻忙著抓王世堅、高嘉瑜當戰犯，而這樣的極端路線對他們打2024大選來說沒有幫助，民進黨在年輕人跟中間選民心裡的形象並沒有復原，並且可能在2022年之後還持續地走下坡。

「2024年是一個全新的局。」徐巧芯表示，如果只是想依賴2022年的這個氣勢，然後就能選贏的話，其實它的難度是很高的，因為它牽涉到的不只是地方利益，更牽扯到國政議題。不過目前整體的風向對民進黨還是比較逆風，其實王世堅有把答案講出來，他說：因為蘇貞昌不下台！

徐巧芯說，這是一個非常大的關鍵，因為2022年大家否決的並不是只有民進黨提出來的縣市長候選人而已，還否決了你整體對國家層級的施政，它算是一次期中考試。一般來說，如果是一個負責任的民主政黨，這時候內閣應該要總辭下台。可是從選完到現在拖了這麼久，蘇貞昌今天還在講哪邊的橋要接，還說自己挑擔子的人不討喜，身上有一些汗臭味是正常的。

「這些話我覺得一般民眾真的是聽不下去！」徐巧芯指出，所以現在會發現說民進黨很奇怪，他們要找戰犯的時候，只會找王世堅、高嘉瑜這種，真正發揮民代角色去監督政府的人，其實這本來就是民代的天職，民代並不因為你跟他同陣營、同政黨就不監督了。「蔣萬安難道我們不監督嗎？我們還是照樣監督嘛！」有問題的地方，還是照樣要求他們為民眾解決問題。

徐巧芯強調，何以今天民進黨中央執政，整個民進黨裡面只能講民進黨的好話？只要像烏鴉一樣講不同聲音的，像高嘉瑜、王世堅這些人，全部都被打成說好像你就是叛將，甚至要把你開除？這個就是民進黨他們正集體走在一個極端的路線，那一旦往極端的路線走，對於他們大選來說就沒有幫助。目前看來，民進黨在年輕人跟中間選民心裡的形象並沒有復原，而且可能在2022年之後還持續地走下坡。