行政院長蘇貞昌近期連續宴請閣員，被外界解讀是「畢業餐會」，但相關說法遭行政院發言人羅秉成否認。對此，前台北市副市長李永萍認為，蘇貞昌這樣宴請閣員，就很明顯的表示他不想離開院長的位子。

羅秉成8日表示，近日蘇貞昌院長在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長。羅秉成指出，藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出。

政論節目《少康戰情室》昨（9）日針對相關議題進行討論，對於會認為蘇貞昌宴請閣員代表他不走，李永萍解釋，若蘇確實如外界所說，在立法院休會之後就要辭職，那麼將心比心、他的心情應該會很不好。而在蘇貞昌心情不好，且大家都知道他要走的情況下，還跟閣員一起聚會、聽他們說一大堆難過的話，這不符合人情常理，「頂多表面工夫、禮貌做一做，尾牙吃一個就回家生悶氣」。

李永萍也認為，蘇貞昌在發6000元現金這件事上，違反了行政倫理，因為身為上司的蔡英文已經說了不發現金，結果卻隨即被蘇打臉，而在打臉完後，總統府非但不震怒，反而還默不作聲，李直言，蔡英文「會不會不只跛腳，她根本斷腳了？」