蔡英文總統元旦談話指出，戰爭非解決兩岸問題選項，願與對岸對話，也願提供疫情協助。國民黨主席朱立倫今在中常會質疑，這不就是國民黨長期主張？但為何國民黨每次講要交流、對話、和平，民進黨公職、側翼永遠說賣台、不愛台灣？

朱立倫表示，國民黨一貫堅定支持強力國防與和平對話交流，認為透過強力國防加上交流對話，才能避戰、和平，希望兩岸交流能不斷持續進行；在大陸疫情高張下，國民黨主張在能力許可範圍下，盡力協助在大陸朋友，以及在大陸的台胞。

朱立倫說，國民黨也透過管道主動跟對岸表達這樣的立場，但行政院長蘇貞昌與民進黨卻把國民黨形容成賣台集團，甚至還阻礙台胞、台生、台商回台過年。

朱立倫質疑，當全世界重視人道與相互合作支持，對民間困頓或任何需要幫助的地方伸出援手時，民進黨這麼違逆世界潮流，國民黨堅定的主張，還被民進黨汙衊為賣台。

朱立倫重申，國民黨才是真正愛台灣，希望兩岸和平，持續能夠交流對話，對兩岸對話交流合作等任何民眾需要的地方都願意來做。

朱立倫說，現在民進黨基於人道，願意與對岸和平對話，雖然已經罵完國民黨，國民黨還是樂見其成，希望兩岸秉持這樣的立場，彼此發揮最大的善意，交流對話創造更和平的環境。