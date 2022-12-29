台灣民意基金會日前公布民調，有逾5成民眾希望行政院長蘇貞昌能辭職，外界普遍也認為在農曆年前會有一批內閣改組。前立委郭正亮今（29）日在節目《大新聞大爆卦》中表示，目前桃園地方傳出消息，前桃園市長鄭文燦有很高的機率接副閣揆一職，而前台中市長林佳龍、前基隆市長林右昌、前屏東縣長潘孟安三位前地方首長，也有相當高的可能性進入內閣。

郭正亮提到，現階段很多部會首長如陳吉仲、花敬群等人要回去學校，下個組的一定是有即戰力的戰鬥內閣，以選過縣市長的為主，像鄭文燦會跟桃園黨、政高層告別，所以就有傳出他接副閣揆的聲音，且鄭文燦手腕好、也在各地人脈掌握上出色，不管誰當行政院長，他入閣都是應該的。

至於其他中央部會首長等閣員，郭正亮認為，林佳龍、林右昌、潘孟安打過選戰，又很有戰鬥力，應該也會入閣，至於林智堅由於論文抄襲、加上又被鄭文燦點名檢討，這次內閣換血應該會躲一躲。

郭正亮也強調，鄭文燦在敗選檢討中既沒有點到總統蔡英文，也沒有提及行政院各部會首長，那就是因為他還有可能當副院長，心裡想著要入閣，怎麼還敢得罪人，萬一這些行政官員找民進黨內立委出來整他怎麼辦。郭也指出，鄭文燦現在唯一在等的，就是小英關愛的眼神。