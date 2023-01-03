行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學習辨別砲彈聲，引起各界撻伐。行政院回應稱「並無特別提議要幼兒園幼童學習辨識『砲彈』之事」，認為媒體混淆視聽。但有家長發現，會議記錄寫明是要幼童辨識「砲彈聲」，並非行政院說的「砲彈」，直言以訛傳訛的根本是行政院。
本報獨家揭露，未來幼稚園都得學習辨別炮彈聲。對此，行政院2日以文字回應，澄清「相關報導內容所指該次會議提案人（即兒少代表委員），並無特別提議要幼兒園幼童學習辨識『砲彈』之事，而是建議國防部、教育部，將全民國防手冊用兒少、身障易懂、易讀的版本，讓兒少、身障可理解如何避難疏散。」
行政院發言人羅秉成更在聲明強調：「將之渲染為『訓練娃娃兵』云云，更是扭曲提案者的本意，也對兒少委員代表關心兒少、身障權益的努力並不公平，請勿再以訛傳訛，混淆視聽，製造無謂的爭端。」
但依照行政院會議記錄，兒權小組委員江瑜庭建議：「除使國人辨別警報聲之外，建議可納入『砲彈聲』之辨別」，很明顯與行政院的回應不同。
新北汐止家長J直說：「行政院的新聞稿講得不精確，媒體寫的是說要幼童辨識『砲彈聲』，羅秉成卻說是辨識『砲彈』，自己在那邊以訛傳訛，差一個字差很多好嗎！」
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